السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين.. والصحة: تدفع بـ 50 سيارة إسعاف لنقل 26 مصابا.. والنيابة العامة: فتح تحقيقات موسعة

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 01:45 م

كتب - أميرة عبد الحكيم - أسماء خليل- أحمد يحيي- محمد الدياسطي- جمال عبد العال - أحمد سعيد - محمد صفوت

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وامتدت ألسنة اللهب الي عدة طوابق في المبنى، ودفعت القوات المسلحة بطائرتين وسيارات إسعاف لموقع الحادث حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز، بينما دفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة على حريق المبنى وإخماده وإجراء عمليات تبريد المبنى، وصل رجال الأدلة الجنائية لموقع الحريق، ومعاينة المبنى فور الانتهاء من عمليات التبريد.

ووصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لمتابعة تفاصيل الحادث، ووجه توفيق بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

وكشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل حالة المصابين، حيث قدمت سيارات الإسعاف خدماتها الإسعافية لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتى حروق، كما تم خروج 7 مصابين بعد تلقى الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وحرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تفقد حالة المصابين، حيث اطمئن على الوضع الصحي لهم موجهًا بتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق، وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق وتم خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

وأصدرت النيابة العاملة بيانا بشأن حريق مديرية أمن الإسماعيلية قالت فيه:" تلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر الإثنين، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريق من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته"، وأسفرت المعاينة عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة، وتشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.