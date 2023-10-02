نقاد وفنانون في حفل تأبين عز الدين نجيب بجاليري ضي الزمالك.. صور

انطلق مساء أمس الأحد، حفل تأبين الفنان والناقد التشكيلى الراحل عز الدين نجيب، بجاليرى ضى بالزمالك، بحضورعدد كبير من الفنانين والنقاد والأدباء والشعراء.

وقال الناقد التشكيلى هشام قنديل، مدير جاليرى ضي: "يصعب على نفسي ان أقولها لكنها قضاء الله وقدره، الراحل العزيز عز الدين نجيب ، اكاد ان اجزم انه، كان حاضرا معنا بروحه فى ليلة الوفاء، وأكاد ان اجزم أن الكل شارك بحب لذكرى العزيز العطرة؛ فلأول مرة نجتمع فى غيابه، كان ركنا ركينا وأصبح اليوم ذكرى فى قلوبنا جميعا، فهل غاب عز الدين نجيب حقا؟ وهل الغياب الجسدي يعد غيابا فى حضرة حضور القلب فى ذكراه؟".

وتقدم "قنديل" بالشكر لكلا من الدكتورأحمد نوار، والدكتور مصطفي الفقي، والدكتور رضا عبدالسلام، وجمال القصاص،والدكتور محمد العلاوي، والدكتورعبدالوهاب عبدالمحسن، والدكتور السيد عبده سليم، والدكتور خالد سرور، وأحمد فؤاد درويش، وأحمد الجنايني ، وطارق الكومي، وطارق عبدالفتاح، والدكتور محمد الناصر، وهنا حلمي، وأيمن ابواليزيد، ونور المغازي، وحسن داوود، وداليا غرس الدين، ومصطفي عطية، وابوالفتوح البرعصي، ومني عبداللطيف، والشاعر الكبير محمد حربي علي ادارته لهذه الأمسية التاريخية.

وكان من ضمن الحضور الدكتور صلاح حماد، والدكتور حسن غانم، والدكتورة رشا أحمد نبيل، والفنان ابراهيم البريدي، وعمر الفيومي، وكمال خليفة، وشعبان الحسيني، وناثان دوس، وعلي المريخي، والدكتور زكريا أحمد، والدكتور محمد الصبان، وسمير عبدالغني، وعبير حليحل، وهبه يوسف، وعاطف طلبة، وسيد محمود، وأحمد قرعلي، ومريم أحمد عبدالوهاب ،وطه العشماوي وحسام ، ودكتور محمد غانم، وعلي المريخي، ونادر هلال، وحسام مخيمر، وبلال ومحسن البحيري، وأحمد زيدان، وأحمد عمر، وهدي يونس، ومجدي عثمان، وإيمان عزت، وفناني السعودية نهار مرزوق، وانس علوي، ومن السودان عاطف الحاج، وصباح جبارة، ومن الاردن حكيم جماعين.

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