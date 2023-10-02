محافظ دمياط تشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث في جنيف

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث " قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى اطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لاوربا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا .

ويأتى المنتدى المنعقد برئاسة سامى كنعان بحضور تاتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف وتاتيانا مولسيان الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و رؤساء البلديات لعدد من المدن حول العالم ، وذلك لتبادل المعلومات والحوار حول افضل الممارسات والتجارب على مستوى المدينة ، خاصةً ملف التجديد الحضرى ضمن رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن ترحيبها بمشاركتها فى هذا المنتدى الذى يُعد مبادرة راسخة استهدفت مدن المنطقة وربطها مع المدن بالمناطق المحيطة وذلك من أجل تحديد التحديات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها دول العالم لوضع منهجية للتعامل مع التحديات الراهنة ولتحقيق التنمية المستدامة.

فيما وسيتم على هامش المنتدى عقد مائدة حوار مستديرة ضمن الإطار الاقليمى الذى يستهدفه لمناقشة عدد من الملفات وآليات التعامل مع التحديات التى تواجهها المدن.