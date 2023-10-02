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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية حول العثور على جثتين بمنشأة القناطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول وفاة شخصين اثناء التنقيب عن الاثار، وضبط اثنين اخرين وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعى وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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منشأة القناطر عدم وجود شبهة جنائية العثور على جثتين
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