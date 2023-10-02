بلومبرج: وثائق سرية تكشف مخطط رئيس الوزراء الإثيوبي لتشويه مدير “الصحة العالمية”

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن مخطط لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 لتشويه سمعة مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بسبب انتمائه إلى عرقية تيجراي.

وقالت "بلومبرج" إن آبي أحمد وأدهانوم، هما اثنان من أشهر الزعماء الأفارقة على هذا الكوكب، الأول رئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، ومواطنه أصبح كرئيس لمنظمة الصحة العالمية وجه الاستجابة العالمية لوباء فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية الإخبارية، أن الاثنين يقفان الآن على طرفي نقيض حيث كشفت وثائق للحكومة الإثيوبية كيف حاولت إدارة آبي أحمد، تشويه سمعة زعيم الصحة العالمية بمزاعم الاختلاس وسوء السلوك الجنسي قبل إعادة تعيينه في منظمة الصحة العالمية في عام 2018. 2022.

ويقول تيدروس، الذي نفى جميع الاتهامات ولم يُتهم بارتكاب أي جرائم، إنه متردد في العودة إلى موطنه إثيوبيا دون ضمانات بأنه وعائلته سيكونون آمنين.

وساءت العلاقة بين مدير منظمة الصحة العالمية ورئيس الوزراء الإثيوبي، بعد الحرب التي شنها الأخير ضد عرقية تيجراي واستمرت عامين وانتهت بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في بريتوريا بجنوب أفريقيا في نوفمبر 2022.