نجوم يغنون باحتفالية 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر ويعلقون: "تحيا مصر"

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء حفل ضخم اليوم الإثنين، بمناسبة احتفالية 50 عام على انتصارات حرب أكتوبر من أمام متحف الحضارات، ويأتي ذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي والتي يزيد عددها 550 فعالية.

وروج عدد كبير من نجوم الغناء عن مشاركتهم في الاحتفالية مثل: رامي صبري، بوسي، رضا البحراوي، محمود الليثي، هشام عباس، مصطفى حجاج، هايدي موسى وآخرين.

رامي صبري يشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

ونشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عن مشاركته في احتفالات نصر أكتوبر وقال: "اتشرف بالغناء في حفل احتفالات مرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيد يوم 2 أكتوبر أمام متحف الحضارات تحيا مصر".

بوسي تشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

روجت المطربة بوسي عن حفلها الغنائي التي تشارك به بمناسبة احتفالية 50 عام على انتصارات حرب أكتوبر وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "يسعدني المشاركة في احتفالية شعبية في حب مصر أمام متحف الحضارة والدعوة عامة للجميع".

رضا البحراوي يشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

أعرب نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي عن سعادته بمشاركته في احتفالية 50 عام على حرب أكتوبر المجيدة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "اتشرف بالغناء في احتفالات مرور خمسين عام على مرور انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الموافق 2 أكتوبر، طنطا: شارع 306 الساعة 5 مساءً، ميدان الجلاء أمام قسم الدقي الساعة 7 مساءً، ميدان الكوربة مصر الجديدة الساعة 10 مساءً، متحف الحضارات الساعة 12 مساءً".

مصطفى حجاج يشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

أعلن المطرب مصطفى حجاج عن مشاركته ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيدة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: "شرف ليا مشاركتي في احتفالية شعبية بميدان الكوربة في حب مصر غدًا".

هشام عباس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

روج المطرب هشام عباس عن مشاركته ضمن فعاليات نصر أكتوبر المجيدة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وقائلًا: "اتشرف بالغناء بحفل الاحتفال بخمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

وجدير بالذكر أن تأتي هذه الاحتفالات تزامنًا مع نصر أكتوبر المجيد، ويقدم هؤلاء النجوم مجموعة متنوعة من أعمالهم الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وأيضًا باقة مميزة من الأغاني الوطنية.