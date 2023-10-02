"زراعة المنوفية" تعلن فتح باب القيد في برامج جودة وسلامة الغذاء

أعلنت كلية الزراعة جامعة المنوفية عن بدء الدراسة في برنامج جودة وسلامة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية ( برامج مميزة باللغة الانجليزية بمصروفات) بدءً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية.

وتقوم البرامج بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم وما يعادلها من ضمن الطلاب المقبولين بالكلية أو المحولين من كليات أخرى والطلاب الوافدين طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ويشترط التفوق فى مادة (اللغة الانجليزية) للقبول للبرامج ووفقا لما يحدده مجلس الكلية. كما يقبل الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معترف بها من كليات الزراعة أو العلوم أو الصيدلة أو العلوم الطبية أو التربية شعبة التعليم الزراعى) أو الإقتصاد المنزلي ( شعبة التغذيةوعلوم الأطعمة) أو معهد التعاون الزراعي أو كلية التربية النوعية ( شعبة اقتصاد منزلى) ويجوز قبولهم للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية ببرنامجى جودة وسلامة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية فى ضوء القواعد والقرارات المنظمة لذلك. كما لا يتم القيد بالبرامج إلا بعد استيفاء شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.