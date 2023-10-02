منظمة الصحة العالمية تعمل على تطويق وباء الكوليرا في السودان ومنع انتشاره

قالت الدكتورة نيما عبيد مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان إن منظمة الصحة العالمية تعمل على تطويق دائرة تفشى الكوليرا في السودان، وأن فريقا من أطباء وخبراء منظمة الصحة العالمية قد انهي اليوم زيارة ميدانية بدأت في الخامس والعشرين من سبتمبر 2023، لولاية الجدارف السودانية اثر تصاعد أعداد الإصابة بالكوليرا وقدموا تقديرا بحجم الاحتياجات المطلوبة لذلك.

وقالت مسؤولة الصحة العالمية في السودان إن طواقم التدخل الطبي التابعة لها قد تعاملت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي مع 264 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا نجم عنها 16 حالة وفاة حتى الآن.

وأشارت في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعمل على تطويق دائرة الإصابة بالكوليرا في الولاية المشار إليها لمنع انتشارها إلى الولايات المجاورة وبخاصة الخرطوم وكردفان.

وأضافت المسئولة الصحية بالأمم المتحدة أن أوضاع الحرب ونقص الإمدادات الطبية واستهداف المنشأت الصحية والمستشفيات ليست ذات جاهزية مقبولة للتعامل مع الكوليرا في السودان إذا تفشت، وأنه لهذا أرسلت منظمة الصحة العالمية إمدادات دوائية لمعالجة الكوليرا ومستحضرات النظافة العامة الوقائية والتطهير إلى ست ولايات سودانية، وكذلك أرسلت المنظمة معدات تشخيصية إلى 18 ولاية سودانية للكشف المبكر عن أية إصابات.

وأشارت كذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية عبر بعثتها في السودان نجحت في تقديم التدريب عن بعد لما لا يقل عن 2800 من أفراد الطواقم الطبية السودانية، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من برامج التدريب عن بعد لأعضاء الطواقم الطبية السودانية إلى 8000 فردا في مجالات مكافحة الأمراض الوبائية وفى مقدمتها الكوليرا.

