جيش الكونغو الديمقراطية يفند مزاعم حركة "23 مارس" بخرق وقف إطلاق النار

نفى جيش الكونغو الديمقراطية ادعاءات حركة "23 مارس" المتمردة بخرق وقف إطلاق النار والتورط في هجوم استهدف مؤخرا مواقع لعناصر الحركة بالقرب من منطقة "ماسيسي" في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكد الجيش الكونغولي، في بيان نشرته صحف محلية اليوم، التزامه بوقف إطلاق النار، احترامه للاتفاقيات المُبرمة في إطار عمليتي "لواندا" و"نيروبي" للسلام.

واتهمت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، حركة "23 مارس" المتمردة بمحاولة تبرير إعادة احتلالها لمواقع كانت قد تخلت عنها سابقا أثناء وقف إطلاق النار عبر الإعلان عن شن مثل هذه الهجمات المزعومة.

وفي مواجهة هذا التصعيد في التوترات والتهديد المحتمل، أعربت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بوضوح، عن استعدادها للرد على أي هجوم محتمل على مواقعها.

ومع تزايد حدة التوتر بين الجانبين، وتضارب الأنباء بشأن وقوع اشتباكات، وتحركات عسكرية، تجري جهود دبلوماسية على قدم وساق من أجل تخفيف التوترات وتجنب التصعيد بين جيش الكونغو الديمقراطية، وحركة "23 مارس" المتمردة منعا لتجدد القتال بينهما.

