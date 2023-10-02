الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

أدانت الولايات المتحدة هجوما استهدف وزارة الداخلية التركية في أنقرة، معربة عن تضامنها مع تركيا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقا" اليوم الاثنين: " نرفض الإرهاب بجميع أشكاله ونقف بحزم إلى جانب حليفتنا في حلف شمال الأطلسي تركيا والشعب التركي".

وأضاف: نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس خارج مبان تابعة لوزارة الداخلية في قلب العاصمة أنقرة مسفرا عن إصابة شرطيّين اثنين بجروح، واصفة إياه بأنه "هجوم إرهابي". وقد وقع الانفجار قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

