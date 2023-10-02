"شفاء الأورمان" يحصد المركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة ططيبة، المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الأقصر في فئة المشروعات الكبرى، وتم تصعيد المستشفى لينافس على مستوى الجمهورية وتمثيل محافظة الأقصر في فئة المشروعات الكبرى، والتي سيتم عقدها خلال الشهر الجاري.

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مشاركة المستشفي في هذه المبادرة يعكس التزامنا برؤية مصر 2030 في المحافظة على البيئة والمشاركة في مقاومة التغيرات المناخية، مشيرا أن أول مستشفى شفاء الأورمان أول مستشفي خضراء مستدامة بمصر معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمصر، بعد أن استطاعت تحقيق معايير الاستدامة البيئة بالمستشفى في أكثر من 50 دليل تطابق في ذلك.

وأكد الدكتور محمد هاني حسين المدير التنفيذي للمستشفي، أن تحقيق المستشفي للمركز الأول يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها المخطط لها في أن تكون واحدة من أهم المستشفيات التي تهتم بالتغيرات المناخية، وبمعايير التنمية المستدامة فضلا عن اهتمامها الأساسي بالجودة الطبية المقدمة للمرضى والتي تقدم بشكل مجاني كامل.

فيما أوضح بلال أحمد، منسق المشروع بالمستشفى، أن مشروع "مستشفى خضراء مستدامة" الذي قدمته المستشفى ضمن فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يعزز من تفانينا في تقديم رعاية صحية مستدامة بيئيا مما يحقق أفضل رعاية للمرضى، حيث عرضت إدارة المستشفى إنجازاتها في مجال ترشيد الطاقة والخلايا الشمسية والمياه وفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وتوعية المجتمع.

وكانت محافظة الأقصر، قد استضافت المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 بمحافظات (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، حيث تم تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظات الأربع بإجمالي 55 مشروعا.

حضر المؤتمر، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، وأصحاب المشروعات الفائزة ومقرري وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الأربع، ولفيف من الشخصيات العامة ومنسقي المبادرات.

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