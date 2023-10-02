حزب مصر الحديثة يناشد الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة 

ناشد حزب مصر الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرة الانجازات التى تحققت حتى الآن، والحفاظ على الأمن والأمان للوطن والمواطن.

وقال الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن جميع نواب الحزب بمجلس النواب وقعوا استمارات تزكية لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة، كما ان جميع كوادر واعضاء الحزب بالمحافظات حرروا توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الحزب لدية قناعة كبيرة أن الرئيس السيسي هو القادر على بناء مصر الحديثة والعبور بنا الى الجمهورية الجديدة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.