إحالة المتهم بقتل نقاش كرداسة إلى الجنايات

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة المتهم بقتل نقاش كرداسة إلى المحاكمة الجنائية.

وكان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة؛ تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بقرية ناهيا بدائرة المركز؛ وبالاتتقال والفحص تبين العثور على جثة "عيد ا إ ا" شاب في العقد الثاني من عمره؛ وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه و"محمد ز س" بسبب خلافات سابقة وخلال ذلك القي الأخير على الأول مادة قابلة للاشتعال "تنر" على ملابسه مما نتج عنه إضرام النيران به؛ وحاول الأهالي إطفاء النيران ولكن المجني عليه لفظ أنفاسه متأثرا باصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة امكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز؛ وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نشب بينه وبين المتوفي مشاجرة وخلال ذلك إلقاء مادة قابلة للاشتعال "تنر" أثناء إشعال المجني عليه سيجارة مما نتج عنه إضرام النيران به.

وأضاف المتهم أنه لم يكن يريد قتله وأنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية فور رؤيته للنيران أمسكت بملابس المجني عليه؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.