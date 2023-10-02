ثاني أيام العام الدراسي الجديد.. رئيس مدينة مطاي يتفقد مدرسة الشعراوي

تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا اليوم الإثنين، في ثاني أيام بدء العام الدراسي الجديد مدرسة الشعراوي بحي جنوب المدينة بمرافقة حمادة محمد مدير الادارة التعليمية واسامة الديب وكيل الادارة التعليمية وعبد المنعم البرعي مدير التفتيش والمتابعة بالمجلس.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحاسب هشام فايز رئيس المدينة، على عدد من المدارس داخل نطاق المدينة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسه وتفقد رئيس المدينة، مدرسة متولي الشعراوي للتعليم الاساسي.
وتفقد الطلاب في عدد من الفصول، وتواصل مع الطلبة والمدرسين مهنئا لهم ببدء العام الدراسي وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مؤكدًا بذل مزيد من الجهد من الطلاب والقائمين علي العملية التعليمية وأضاف أن الدولة المصرية تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف لخلق جيل جديد قادر على تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة ورفع اسم مصر بين الدول .
وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة للعملية التعليمية بالمراكز.