محافظ جنوب سيناء يوزع زيا مدرسيا على أبناء مدرسة الشهيد أحمد منسي

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مدرسة الشهيد أحمد منسي (التربية الفكرية سابققًا)، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، في مستهل زياراته التفقدية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها في مطلع العام الدراسي الجديد كعادته كل عام. مؤكدًا أن أصحاب الهمم في قلوبنا وأمانة في أعناقنا ونبذل جهودًا مضنية وتسخير كل الإمكانيات لراحتهم، وذلك في إطار تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيداته تكثيف وتضافر جميع الجهود من جميع أجهزة الدولة بشأن الاهتمام بذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة.

وأثنى المحافظ على ما استمع إليه من فقرات فنية واستعراضية لأبناء مدرسة الشهيد أحمد منسي، وأبناء مدرسة الأمل (الصم وضعاف السمع سابقًا).

وفي الختام وزع المحافظ زيًا مدرسيًا وشنط على أبناء المدرسة بجانب لحوم ومواد غذائية، وأمر المحافظ بتوفير وحدة إذاعية للمدرسة وحجرة أنشطة تربوية. كما زار المحافظ مدرسة الزهور الابتدائية وشاهد العرض العسكري للتلاميذ ومعرض انجازات المشروعات القومية بالمدرسة، مثنيًا على المدرسة وجميع العاملين فيها.

ورافق المحافظ الدكتورة أيناس سمير، نائب المحافظ واللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وأحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمة، والمهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس أمناء طور سيناء، ومديري المدارس (الشهيد أحمد منسي ومدرسة الأمل ، والزهور الابتدائية).

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