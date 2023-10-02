محافظ الشرقية يتابع انتظام العام الدراسي الجديد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافيتريات والمقاهي حرصاً على مصلحه أبنائنا الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بضرورة مراجعة أعمال الصيانة لصنابير مياة الشرب ودورات المياه وأعمال الإنارة داخل المدارس لتهيئتها أمام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمدارس للقيام بزيارة تفقدية للمدارس للإطمئنان على إنتظام سير العمل بداخلها، فضلًا عن نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود إشغالات أو باعه جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئه الأجواء المناسبه لأبناء المحافظة.