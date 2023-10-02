برلمانية: يجب تخفيف العبء عن المواطن المصري

أشادت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عن تقديم حوافز للمستثمرين والمصنعين بعد تقدمها بطلب إحاطة موجه للحكومة خلال دور الانعقاد الثالت لمجلس النواب تسألت فيه عن موعد منح تلك الحوافز للصناعة المصرية من اعفاء ضريبي وأراضي صناعية مُرفقة لتشغيل الشباب وتقليل البطالة بالإضافة إلى زيادة الناتج القومي والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وقالت «أبو السعد» في بيان لها، إنها تسائلت خلال طلب الإحاطة عن موعد منح الحوافز للمستثمرين لأنها ستعود على مصر بالعملة الدولارية، بالإضافة إلى اعفاء المنتجات لمدة 5 سنوات من الضرائب، فضلا عن تشغيل الشباب والعمالة .

وأكدت أنه لابد أن يخرج متحدثا رسميا من الحكومة المصرية يوميا للشعب المصري يشرح الوضع الراهن للحكومة وما تم انجازه.

ولفت إلى أنه يجب أن يتم التخفيف العبئ عن المواطن المصري فالحكومات تتبارى في العالم لرفع العناء عن مواطنيها ونحن نقول نحن نرفع العناء لكن بوجهة نظر الحكومة وليست بوجهة نظر القيادة السياسية ونواب شعب يجب أن يقفوا بجوار شعبهم».

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد ، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه سيتم تقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستوردها الدولة سنويًا، إذ أن أي منتج في القائمة يكُلف مصر ملايين الدولارات ومشاريع السوق الخاص بها متواجد. ولفت الرئيس السيسي إلى أنه سيتم تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح، وتدعيم برامج مثل الصادرات وهيتم إعطاء المستثمرين الأراضي بسهولة وتقديم التسهيلات التي يحتاجوا إليها لتنفيذ هذه المشروعات.

يشار إلى أن النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، شاركت في مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وشيخ الأزهر، وعددًا كبيرًا من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلا عن الخبراء والمتخصصين في محتلف المجالات. وأكدت «أبو السعد» على هامش المؤتمر، أن هذا المؤتمر بمثابة فرصة لعرض ما تحقق على مدار 10 سنوات، مؤكدة أن الرئيس السيسي كان حريصا على استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة خاصة فيما يتعلق بحملات التشكيك وحرب الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية.



