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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فريق مكون من 13 عضوا.. تحقيقات موسعة في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
حريق مديرية أمن الإسماعيلية
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أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن حريق مديرية أمن الإسماعيلية قالت فيه:" تلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر اليوم الإثنين ، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريق من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته".

 وأسفرت المعاينة عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

 وتشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية “فريق مكون من 13 عضوا”
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