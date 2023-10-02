ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ لغات فرنسى

افتتاح أعمال التطوير
افتتاح أعمال التطوير لمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023، وفى ظل الاهتمام الملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلم والإرتقاء بالمنظومة التعليمية أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى بمدينة ناصر بتكلفة 3.8 مليون جنيه، والتى تضم 235 طالب وطالبة داخل 16 فصل دراسى للمراحل التعليمية بدءاً من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الثانوى العام ، بجانب 10 فصول ملحقة بالمدرسة للغات إنجليزى تضم 430 تلميذ وتلميذة بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى .

كما تفقد المحافظ مجمع مدارس أبو الريش بحرى والذى يضم 26 فصل دراسى من بينهم فصلين لرياض الأطفال بإجمالى 25 طفل وطفلة، و12 فصل يضم 584 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية ، و3 فصول تضم 146 طالب بالمرحلة الإعدادية، و 9 فصول تضم 224 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية أشاد اللواء أشرف عطية بالمستوى التعليمى الراقى الذى شهده داخل مدرسة نجيب محفوظ ، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم فى ظل التنوع المتميز فى تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى، مقدماً شكره للقائمين على العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى والذى تم إفتتاحه منذ عامين ضمن المدارس الذكية بشراكة مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى بتكلفة 18 مليون جنيه .

وأشار محافظ أسوان، إلى دخول 20 مدسة " إنشاء جديد " للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه لتنضم للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بإجمالى 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة ، لتكتمل كافة عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التى شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف والراقى لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وأوضح أنه كلف المسئولين أيضاً بضرروة توزيع الكتب المدرسية مع أول يوم فى الدراسة دون الإرتباط بسداد المصروفات المدرسية ، مع الإهتمام بتطبيق البعد الإنسانى من خلال إعداد كشوف بأسماء الحالات غير القادرة بالتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى لتحمل نفقات سداد المصروفات عن كاهل أسرهم مراعاة لظروفهم المعيشية ، وكذا توفير الزى المدرسى والمستلزمات الدراسية لهذه الحالات أيضاً .

IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0021
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0020
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0018
IMG-20231002-WA0018
IMG-20231002-WA0014
IMG-20231002-WA0014
IMG-20231002-WA0015
IMG-20231002-WA0015
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0011
IMG-20231002-WA0011
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0006
IMG-20231002-WA0006
IMG-20231002-WA0007
IMG-20231002-WA0007
IMG-20231002-WA0008
IMG-20231002-WA0008
IMG-20231002-WA0009
IMG-20231002-WA0009
IMG-20231002-WA0005
IMG-20231002-WA0005
ads
إنطلاق العام الدراسي الجديد مدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى أخبار محافظة أسوان
ads