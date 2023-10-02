الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى متوقع لتشيلسى لمواجهة فولهام

يسعى نادى تشيلسى لتعديل أوضاعه فى ترتيب جدول الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك فى مواجهة اليوم، عندما يحل ضيفاً على نظيره فولهام، ضمن منافسات البريمير ليج.

ويحل فريق تشيلسى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره فولهام، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، وذلك على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع لتشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كول بالمير - ميخايلو مودريك.

ويحل فريق تشيلسى فى المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط فى جدول البريمير ليج.



