إعلام بني سويف الأهلية تنظم ندوة عن متطلبات سوق العمل ومجالاته

نظمت كلية الإعلام بجامع بني سويف الأهلية ندوة نقاشية مفتوحة للطلاب حول متطلبات سوق العمل ومجالاته لخريجي برنامج الإنتاج التلفزيوني و السينمائي و برنامج الصحافة الرقمية والتلفزيونية،تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية .

جاء ذلك في إطار اليوم التعريفي لكلية الإعلام، حيث قدم الإعلامي عبدالرحمن نصر مدرب ال voice over عدة نصائح للطلاب للعمل علي تطوير مهارتهم لمواكبة تطورات العصر.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية التدريب الميداني للطلاب فهو يساعد على اكتساب المعارف المختلفة، والخبرات الميدانية، والمهارات الفنية، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في النمو المهني للطالب، من خلال الربط بين المعرفة النظرية، والتطبيق العملي وتقديم الفرصة للطلبة باكتشاف قدراتهم ورغباتهم واحتياجات سوق العمل .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نسرين حسام الدين وكيلة كلية الإعلام أهم مميزات برنامج الصحافة الرقمية، وأشارت الدكتورة مني هاشم الي أهمية الصحافة التلفزيونية والمواطن الصحفي.

وعلي هامش الندوة تم تكريم الإعلامي عبدالرحمن نصر من قبل سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة.