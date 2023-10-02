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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: 26 حالة اختناق وحروق جراء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الاسماعيلية
حريق مديرية أمن الاسماعيلية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، وذلك جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

اوضحت وزارة الصحة، عن خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة ، 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،انه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، والتى قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، 

 وأكد«عبدالغفار» ، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين ، و توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المجمع الطبي بالإسماعيلية حريق مديرية أمن الإسماعيلية حادث الحريق صباح اليوم الاثنين سيارة إسعاف مجمع الطبي بالإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية
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