ابتهالات دينية للحضرة الصوفية بأوبرا الإسكندرية بمناسبة المولد النبوي

أحيت فرقة الحضرة الصوفية، للإنشاد الديني، حفلًا فنيًا، على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، أمس الأحد حيث قدمت الفرقة مقتطفات من القصائد الصوفية، ومن أبرزها قصة المولد النبوي الشريف.. مولد البرزنجي.. يا خير هاد.. نور النبي لما ظهر.. الليلة دي فيها نور النبي.. هاتوا الدفوف للفرح.. حبيبي يا رسول الله.. نور الجلالة ساطع بمحمد.. يا سيدة زينب يا زهرة الآل.. يا مولانا الحسين.. صلوا على خير الأنام.. تملكتم روحي وقلبي.. المسك فاح.. قمرٌ.. الذكر.

وتقدم فرقة الحضرة للانشاد الصوفى شكل من اشكال الفن المصري المتمثل في الحضرات المصرية التى تجمع بين الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح من خلال مجموعة من القصائد التي تنتمى للتراث الصوفى.

جدير بالذكر أن المجموعة تأسست فى عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الإشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .