إصابة 9 عمال نظافة بالإسكندرية في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن استقبال غرفة عمليات الشركة صباح اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023 إخطاراً من مدير قطاع العامرية يفيد بوقوع حادث سير مروري خاص بأتوبيس نقل عماله من منطقة كفر الدوار إلي العامرية حيث أثناء سير الأتوبيس بالطريق الصحراوى قبل مدخل عبد القادر نطاق دائرة قسم أول العامرية وقع حادث التصادم مع عدد من السيارات الأخري.

وعلى الفور، كلف حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب كافة الإدارات المعنية بالتوجه إلي المستشفي لمتابعة الحالة الصحية للعاملين والاطمئنان عليهم و تذليل أي عقبات تواجه المصابين ، وقد انتقل إلى المستشفي اللواء رئيس قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية و مسئولي قطاع النظافة الحضارية، لمتابعة الحالة العامة لكافة العاملين المصابين.

وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي

أنه لا يوجد أي وفيات بين عمال الشركة وأن عدد العمال المصابين تسعة أفراد وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى العامرية العام وذلك لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.