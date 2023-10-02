بالفيديو.. أزهري: حب الوطن والتعلق به فطرة وغريزة في كل شخص منا

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حب الوطن والتعلق به والشوق والحنين إليه فطرة وغريزة في كل شخص منا، مشيرًا إلى أن الله غرز في كل شخص حب الوطن والاشتياق إليه.

وأضاف "عويس" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الأرض ليس مجرد تراب فقط، بل أن الوطن له قدسية لدى الله وجميع الأنبياء والرسل، موضحًا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 53 عامًا وتربى ونشأ فيها بين جبالها وأوديتها وكان يحب كل شيء في مكة وعندما جاءت الرسالة ذهب لابن عم السيدة خديجة وقال له لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن، ورد عليه النبي، قائلًا: "سيخرجونني؟ ومسك في هذا الأمر لأن الخروج عن الأرض شديد على النفس".

وتابع، أن الكفار أخرجوا النبي من مكة رغمًا عنه، ولو لم يكذبوه لم يكن ليخرج من أرضه، وعند خروجه من مكة للمدينة وقف على مكان عالي وقال: "والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت".