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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة بلبيس، اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته أثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة أثناء عبور  طريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى" نطاق مركز بلبيس وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "فراس ف س" 9 سنوات مقيم العدلية جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الطفل إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بهما  بطريق "بلبيس -القاهرة الصحراوى" تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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