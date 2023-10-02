بالصور.. شركة يابانية تطور روبوتا ضخما يتحول لسيارة مقابل 3 ملايين دولار

قامت الشركة الناشئة تسوبامي إندستريز في مدينة يوكوهاما اليابانية، بتطوير روبوت ضخم يبلغ ارتفاعه 4.5 أمتار ويمتلك أربع عجلات، يشبه بشكل كبير شخصية "موبايل سوت غاندام" من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.

ويمكن لأي شخص الحصول على هذا الروبوت الرائع مقابل 3 ملايين دولار.

وتم تسمية هذا الروبوت "ARCHAX" تيمنًا بالديناصور الطائر "أركيوبتيريكس". وهو مجهز بشاشات تحكم تستقبل صورًا من كاميرات متصلة بالخارج، مما يتيح للطيار التحكم في الذراعين واليدين باستخدام أجهزة التحكم الموجودة داخل جسم الروبوت.

كما يتميز هذا الروبوت الذي يزن 3.5 طن بوجود وضعين رئيسيين: وضع "الروبوت" الذي يظل فيه مستقيمًا، ووضع "المركبة" الذي يمكنه فيه السفر بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة.

وقال ريو يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة تسوبامي إندستريز البالغ من العمر 25 عامًا: "اليابان ماهرة جدًا في مجال الرسوم المتحركة والألعاب والروبوتات وصناعة السيارات، لذلك اعتقدت أنه سيكون رائعًا إذا استطعت إنشاء منتج يجمع بين كل هذه العناصر في واحد".

وأشار يوشيدا إلى أنه يأمل في أن يمكن استخدام الروبوت يومًا ما في مجال الإغاثة في حالات الكوارث أو في صناعة الفضاء.

ولفت يوشيدا إلى أنه خلال مسيرته المهنية، تعلم كيفية لحام المعادن في ورشة عمل جده، وقام بتأسيس شركة تنتج أيدي صناعية تعمل بالعضلات. ويعبر عن حماسته للمساهمة في الحفاظ على تفوق اليابان في مجال التصنيع.

وبالنسبة لعشّاق الروبوتات الثرياء، يخطط يوشيدا لبناء وبيع خمسة من هذه الآلات الرائعة. كما يأمل في أن يمكن للروبوت يومًا ما أن يسهم في مجالات أخرى مثل الإغاثة في حالات الكوارث واستكشاف الفضاء.