ابتهالات دينية للحضرة الصوفية بأوبرا الإسكندرية.. صور

أحيت فرقة الحضرة الصوفية، للإنشاد الديني، حفلًا فنيًا، مساء أمس الأحد، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وتضمن الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية بدأت بقصة المولد النبوي الشريف، ومولد البرزنجي، ويا خير هاد، ونور النبي لما ظهر، والليلة دي فيها نور النبي، وهاتوا الدفوف للفرح، وحبيبي يا رسول الله، ونور الجلالة ساطع بمحمد، ويا سيدة زينب يا زهرة الآل، ويا مولانا الحسين، وصلوا على خير الأنام، وتملكتم روحي وقلبي، والمسك فاح، وقمرٌ، والذكر.

ويشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تجسد شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى.

وتأسست المجموعة فى عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، والحلاج، وابن الفارض وغيرهم.

كما قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.