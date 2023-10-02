قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة شبان فلسطينيين من "جنين"

اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" اليوم الإثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين من جنوب مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن القوة الإسرائيلية اختطفت الشبان وجميعهم من عائلة "السعدي" لدى تواجدهم في سيارة.

وتعتبر "جنين" و"نابلس" الواقعتين شمال الضفة الغربية المحافظتين الأكثر تعرضا للاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وكثيرا ما تنفذ عمليات الإعدام والاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين بهما.

