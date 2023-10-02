بفائدة 65%.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة "الادخار الثلاثية" المدفوعة آخر المدة

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 11:26 ص

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة" لكافة العملاء من الأفراد، وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% في تاريخ استحقاق الشهادة، وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من شهر اكتوبر الجاري.

تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة من البنك العربي الأفريقي

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه مصرى للعملاء الجدد وألف جنيه مصري للعملاء الحاليين، وتتيح الشهادة الجديدة إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة 7% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الأولي، وخصم نسبة 6% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثانية، وخصم نسبة 5% من العائد التراكمي في حالة استرداد الشهادة في السنة الثالثة، ولا تجدد الشهادة بعد تاريخ الاستحقاق، كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.

والجدير بالذكر أن البنك العربي الافريقي الدولي قد أعلن مؤخرا عن باقة حلول ذكية لاستثمارات كافة العملاء ومنها شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدما بالجنيه المصرى بعائد 40%، وكذلك حساب التوفير "جولدن بلس" بالجنيه المصرى بعائد يصل الي 20%.