بعد المكسيك.. أشهر 5 وقائع للعثور على مخلوقات فضائية

في تطور غريب من الأحداث، تم عرض جثتين ظاهريتين لكائنات فضائية أمام الكونغرس المكسيكي مؤخرًا، ما أثار اهتمام العالم بشكل كبير،بأجسادهم الصغيرة وأيديهم الثلاثية وجماجمهم الممددة بشكل غريب، بدت هذه الأجسام المحنطة وكأنها مزيج بين البشر والكائنات الفضائية التي ظهرت في فيلم E.T. وما أكثر غرابة هو أن تجاويفها الداخلية احتوت أيضًا على زرع نادر من المعادن وبيض.

ومع ذلك، اتضح في وقت لاحق أن الجثث - التي عثر عليها في منجم بيروي ويعتقد أنها تعود إلى ما يقرب من ألف عام - تم تفنيدها بالفعل من قبل العلماء منذ عامين.

لنلق نظرة على خمس حالات أخرى عندما كاد العالم أن يصدق فيها بأن بقايا كائنات فضائية تم اكتشافها على الأرض.

الكائن الفضائي أتا

الكائن الفضائي أتا



قبل حوالي عشرين عامًا، تم اكتشاف هيكل عظمي يُعرف باسم "أتا" في صحراء الأتاكاما في تشيلي. بسبب جمجمته المخروطية ووجود 10 أضلاع بدلاً من 12 - وهو ما لم يُرَ مسبقًا في البشر - اعتقد البعض أنه قد يكون من أصل فضائي. ومع ذلك، أثبتت اختبارات الحمض النووي للعظام لاحقًا أنها بالتأكيد لإنسانة ماتت قبل حوالي 45 عامًا.

الكائن الفضائي في الثلاجة الروسية

الكائن الفضائي في الثلاجة الروسية



ادعت مارتا ييغوروفنام في 2011 أنها احتفظت بكائن فضائي في الثلاجة لمدة عامين في منزلها في مدينة بيتروزافودسك الروسية الغربية، وذلك قبل أن تشارك العديد من الصور لإثبات وجوده. وقالت إنها استعادت هذا "الكائن" الغامض من موقع تحطم جسم طائرة فضائية بالقرب من منزلها في عام 2009. ووفقًا لوصفها، كان الكائن يبلغ طول 2 قدمًا مع رأس ضخم وعيون ضخمة ومظهر يتراوح بين الأسماك والبشر. وأفادت ييغوروفنام أنه كان يرتدي بدلة فضائية عند اكتشافه.

فيديو التشريح الفضائي



في عام 1995، ادعى راي سانتيلي أنه يمتلك لقطات من عملية تشريح لكائن فضائي ادعى أنها تعود إلى حادثة روزويل للطائرة الفضائية في عام 1947. أظهر الفيديو كائنًا بشريًا على طاولة عمليات. ولكن فيما بعد، اعترف سانتيلي أن الفيديو كان "إعادة إنتاجًا" لما ادعى أنه رأى سابقًا. وتبين أن "عددًا قليلًا فقط" من اللقطات كانت من الفيلم الأصلي في عام 1947.

الكائن الغريب في سيبيريا



في عام 2011، زعم مشيّون انتشروا في البرية المجمدة في سيبيريا أنهم اكتشفوا بقايا كائن فضائي في منطقة تعتبر نقطة ساخنة للطائرات الفضائية. كانت جثته رقيقة وتالفة بشكل سيء، وقد اكتشفت نصف دفنت في الثلج بالقرب من إيركوتسك، روسيا. وتم نشر مقطع فيديو للجثة على الإنترنت وأصبح مشهورًا على نطاق واسع. وزعم المؤمنون أنه قد أصيب بجروح عندما تحطمت طائرة فضائية. ومع ذلك، كان الواقع أقل إثارةً، حيث اتضح أن الجثة كانت مصنوعة من الخبز المجروش ومغطاة بجلد الدجاج كجزء من مزاح كاذب.

جنين الكائن الفضائي في مقاطعة دورهام



في عام 2004، تم تنشيط تنبيه كبير للشرطة بعد اكتشاف "جنين" مشابه للكائنات الفضائية في حديقة منزل في مقاطعة دورهام. تم استدعاء خبراء الطب الشرعي وجراح، لكن التحقيق أظهر أن الاكتشاف كان أكثر سخافة مما كان معتقدًا في البداية، حيث تبين أنه كان مجرد لعبة كائن فضائي من نوع "Scardox".