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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

6 مصابين وقتيل في قصف روسي على خيرسون

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا
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قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الإثنين، إنّ قصفًا روسيًا على المنطقة خلال الليل أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفلان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح «بروكودين» على تطبيق تليجرام، أنّ القوات الروسية شنت 71 هجومًا على مدى 24 ساعة مضت «استهدفوا مناطق سكنية»، إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى.

وأضاف أنّ 20 هجومًا جويًا وبريًا استهدفوا مدينة خيرسون، بينما أخمدت السلطات على الفور حريقًا اندلع بسبب القصف في وقت مُبكر من صباح الإثنين.

وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون، نوفمبر الماضي، بعد عدة أشهر من الاحتلال، لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.

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قصف روسي الصراع بين روسيا وأوكرانيا مدينة خيرسون
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