مقتل 9 أشخاص في انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

قالت السلطات المحلية في المكسيك، إنّ سقف كنيسة في شمال البلاد انهار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 40، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

ودعم الجنود خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة باستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض، لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وقال خورجي كويا، المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين.