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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير المحرق العامر يحتفل باليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تحتفل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر، باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما علي افتتاح الإكليريكية ، وذلك مساء اليوم الإثنين، على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر ان يترأس الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، كما من المقرر ان يشارك حضور الاحتفالات ايضا عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، والقس أرساني المحرقى وكيل الكلية الأكليريكية بالمحرق، وعدد من الشخصيات العامة .

الجدير بالذكر الكلية الاكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط ، أسسها الراحل البابا شنودة الثالث عام 1973 م .

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الكلية الإكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء مريم المحرق اليوبيل الذهبى مسرح الانبا رويس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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