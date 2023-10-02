حزب إرادة جيل يرفض عودة الجماعة الارهابية للمشهد السياسى

أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وامين عام حزب إرادة جيل رفض الحزب بإجماع قياداته وأعضائه أى مطالبة بعودة جماعة الإخوان الارهابية للمشهد السياسى المصرى، لأن أيدي هذه الجماعة ومن ينتمي اليها فكريا وتنظيميا ملطخة بدماء الشهداء المصريين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وقال النائب محمد تيسير مطر ان الشعب المصري يرفض مجرد ظهور تلك الجماعة الإرهابية فى المشهد السياسى والانتخابي، لان الشعب لفظ هذه الجماعة للابد وان اى محاولة لعودتهم هدفها خراب مصر وتدميرها كما حدث من قبل من حرق الكنائس وتدمير المساجد وتخريب المنشأت العامة والخاصة، وأن أحكام القضاء المصرى مليئة بالاحكام التى أدانت هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد النائب محمد تيسير مطر، أن الشعب المصرى واعي وسوف يتصدى لأى محاولة لعودة جماعة الإخوان الارهابية لان مصر نظفت من هذه الجماعة واستعادت هويتها ومكانتها على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.