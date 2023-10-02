بالفيديو.. أستاذ هندسة الطرق: مصر اتخذت على عاتقها حل مشكلات شبكة النقل منذ 2014

‏قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ‏إن شبكة النقل والمواصلات لها دور هام في دعم مشروعات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه بدون وجود تطوير في شبكة النقل والمواصلات والطرق ما كنا استطعنا عمل مشروعات تنمية حقيقية.

وأضاف "مهدي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن المدن العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بالكامل لم يكن يتم إنشائها بدون وجود شبكة مرافق وبنية أساسية وشبكات الطرق جيدة.

وتابع، أن إنشاء المدن الصناعية والمصانع لم يكن ليتم بدون شبكة نقل ومرافق جيدة بجانب الوصول للبنية السياحية أيضًا تطلب بنية تحتية جيدة.

وأردف، أن الربط مع دول الجوار وتطوير الطرق مثل طريق أسيوط الغربي جزء من "القاهرة كيب تاون"، مؤكدًا أن شبكة الطرق قبل 2014 كان يقدم لها حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة فكانت تؤجل المشاكل ولا تحلها حلًا جذريًا والدولة اتخذت على عاتقها منذ 2014 بتوفير بنية أساسية جيدة لتواكب طموح الدولة في كافة المجالات.