"التعاون الإسلامي" تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي الجديد المتمثل بحرق نسخة من القرآن الكريم، في مالمو بالسويد، رغم الدعوات المتكررة للسلطات السويدية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال المسيئة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان له حسبما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، موقف المنظمة الذي عبر عنه مجلس وزراء الخارجية في القرار الذي اعتمده في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، والمخصص لحوادث حرق نسخ المصحف الشريف المتكررة.

وجدد الأمين العام دعوة المنظمة، للسلطات السويدية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذه الأعمال الاستفزازية التي تشكل أعمال كراهية دينية وتعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، والعمل على منع تكرارها.

