أوكرانيا: مقتل أكثر من 2700 جندي روسي الأسبوع الماضي

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بافلو كوفالتشوك صباح اليوم الإثنين أن أكثر من 2700 جندي روسي قتلوا الأسبوع الماضي في معارك مع القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن كوفالتشوك قوله - في تصريح له - "إن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية شنت الأسبوع الماضي 79 غارة على مناطق تمركز أفراد وقوات روسية وأسلحته ومعداته العسكرية و18 غارة على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وضربتين أخريين على محطات الحرب الإلكترونية التابعة للروس".

وأضاف المسئول الأوكراني أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية ضربت الأسبوع الماضي 7 مناطق تمركز لأفراد الجيش الروسي ومعداته العسكرية و12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ومركزي قيادة و8 مستودعات ذخيرة و58 قطعة مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وتابع أنه في خلال الأسبوع الماضي، فقد الجيش الروسي أكثر من 2700 جندي و40 دبابة و86 مركبة قتالية مدرعة و217 نظام مدفعية و9 قاذفات صواريخ متعددة و6 أنظمة دفاع جوي وطائرة واحدة و155 طائرة بدون طيار و11 صاروخا من طراز كروز و149 مركبة و19 وحدة من المعدات الخاصة.

