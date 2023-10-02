أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 279 ألفا و80 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الإثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 279 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و717 دبابة و9 آلاف من المركبات المدرعة و6 آلاف و525 من النظم المدفعية و801 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و909 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 938 من المعدات الخاصة و5 آلاف و61 طائرة مسيرة وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، أوضحت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أنها دمرت 4 أربع طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" تابعة للجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت "يوكرين فورم" عن بيان القوات "في ليلة 2 أكتوبر، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا بطائرات شاهد بدون طيار من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك، روسيا)"..وفي المجموع، تم إطلاق 7 طائرات بدون طيار هجومية على أوكرانيا، تم تدمير 4 طائرات منها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.