الأهلي يواجه الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة بقطر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، ثاني مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتي تقام بقطر، حيث يلتقى مع فريق الاتحاد الليبي في الرابعة والنصف من مساء اليوم.

وفاز الأهلي على نظيره دجلة العراقي بنتيجة 92 /77 في أولى مباريات البطولة.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

ويشارك في البطولة من مصر فريقا الأهلي والاتحاد السكندري، حيث يبدأ الاتحاد مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلي من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتي والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندري والأهلي من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.