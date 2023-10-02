الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى في كأس مصر

يستأنف فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبي من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.