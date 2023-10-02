النيابة العامة تفحص مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل

أفادت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأحد، بأن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، ورجال الحماية المدنية تقوم بالبحث عن وجود عن أية أشخاص مازالوا داخل المبني.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تقوم الآن بفحص المبنى بالكامل من الداخل والخارج ومن الجهة الخلفية للمبنى.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة، والمساعدة في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.