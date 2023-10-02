استطلاع للرأي: 65% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

أظهر استطلاع جديد للرأي في بولندا، أن 65% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع - الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي "سي بي أو إس"، ونشر نتائجه "راديو بولندا"، اليوم /الاثنين/ - أن 64% من المستطلعة أراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الماضي على عينة مكونة من 1073 مشاركا..ووجدت الدراسة أن 41% من البولنديين كانوا يقدمون الدعم لأوكرانيا وشعبها في الحرب التي دخلت شهرها العشرين.

كان أكثر من 16 مليون شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

