ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع للرأي: 65% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهر استطلاع جديد للرأي في بولندا، أن 65% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.
وأوضح الاستطلاع - الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي "سي بي أو إس"، ونشر نتائجه "راديو بولندا"، اليوم /الاثنين/ - أن 64% من المستطلعة أراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الماضي على عينة مكونة من 1073 مشاركا..ووجدت الدراسة أن 41% من البولنديين كانوا يقدمون الدعم لأوكرانيا وشعبها في الحرب التي دخلت شهرها العشرين.
كان أكثر من 16 مليون شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
 

ads
اللاجئين أوكرانيا بولندا
ads