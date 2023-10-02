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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت المبكر للانتخابات العامة في نيوزيلندا

نيوزيلندا
نيوزيلندا
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بدأ الناخبون في نيوزيلندا اليوم /الاثنين/ الإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات العامة التي ستجرى في 14 أكتوبر الجاري.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحزب الوطني المعارض بقيادة كريستوفر لوكسون يتقدم في استطلاعات الرأي، لكن من غير المرجح أن يحصل على الدعم الكافي ليحكم بمفرده، ومن المرجح أن يضطر إلى تشكيل شراكة مع حزب صغير واحد على الأقل.
ويخضع رئيس الوزراء كريس هيبكنز، زعيم حزب العمال، للعزل المؤقت بسبب إصابته بفيروس كورونا، مما أدى إلى ابتعاده مؤقتا عن الحملة الانتخابية.
 

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نيوزيلندا انتخابات
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