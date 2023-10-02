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الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. أمطار خفيفة وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

  ويشهد الاثنين  امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة و شمال الصعيد  قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

 ونشاط رياح علي مناطق من  السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30  للعظمى 24  درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 34 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 21  ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 26 درجة .

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الارصاد حالة الطقس اليوم
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