اليوم.. أمطار خفيفة وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الاثنين امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة و شمال الصعيد قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 34 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 26 درجة .