بولندا: وصول أكثر من 27 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، وصول 27 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أن أمس /الأحد/ شهد عودة 32 ألفا و200 لاجئ أوكراني إلى بلادهم مرة أخرى، ما يرفع إجمالي العائدين لبلادهم إلى 14.2 مليون شخص.

يشار إلى أن أكثر من 16 مليون مواطن أوكراني فروا إلى بولندا منذ فبراير 2022؛ بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية هناك. ومررت بولندا في مارس الذي يليه مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

