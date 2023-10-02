"أوسيد": 133 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على مشروعات حفاظ التنوع البيولوجي

كشف أحدث تقرير صادر عن منظمة مؤتمر التجارة والتنمية (أوسيد) التابعة للأمم المتحدة عن بلوغ حجم الإنفاق العالمي على مشروعات الحفاظ على التنوع البيولوجي إلى 133 مليار دولار أمريكي.

ودعت (أوسيد) إلى تعزيز حظوظ بلدان العالم النامي من تلك التمويلات إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن مستويات البلدان النامية الحالية من الإنفاقات العالمية على الحفاظ على التنوع البيولوجي لا تتعدى 4ر10 مليار دولار سنويا، منها 6ر9 مليار دولار من مصادر حكومية و686 مليون دولار من جهات خيرية مانحة، فضلا عن 165 مليون دولار من تمويلات المستثمرين من القطاع الخاص العالمي في إطار مسئولياتهم الاجتماعية.

وأشارت "أوسيد"، في تقريرها، إلى أن برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى لحشد التمويل لها تستهدف حماية التنوع البيولوجي في 30% على الأقل من محيطات ويابسة العالم.

