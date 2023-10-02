بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية بكوبري أكتوبر والهرم ورمسيس

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية لليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المُعلقة حتى رمسيس، أما المتجه إلى مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس نفسه، فإنه يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى الوصول إلى غمرة.

وأضافت، أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، فيما يشهد الكورنيش والمظلات والمتجه منهما إلى وسط البلد، كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منتصف المظلات.

وأردفت، أن هناك كثافات مرورية في الهرم تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ بسبب حركة السيارات وبسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.