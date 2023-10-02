سدد ركلة جزاء.. رئيس جامعة دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي

تفقد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، سير اليوم الدراسي في عدد من الكليات، حيث تفقد المدرجات الطلابية والمعامل.

كما تفقد الملاعب الرياضية وقام بمشاركة الطلاب في الأنشطة وقام بتسديد ركلة جزاء على أحد الطلاب في أجواء احتفالية.

وتفقد حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، الحرم الجامعي وعدد من الكليات، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعلمية وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما نظمت الكليات حفلات لاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم عدد من اللقاءات والأنشطة والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

وخلال جولته، شارك الطلاب في العديد من الأنشطة، موجهًا بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم وتساعد في بناء شخصية الطالب وتثقل من مهاراته البدنية فضلاً عن تعليم الطلاب العمل مع فريق والقدرة على المنافسة والتفوق.

ورافق رئبس جامعة دمياط بالجولة الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و عمداء الكليات و الوكلاء بالجامعة ، و مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفى سياق متصل توجه رئيس الجامعة إلى مدرج 209 لحضور حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية الطب البشرى، وأثناء كلمته وجه كل الشكر والتقدير الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة السابق و الدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب السابق و الدكتور باسم الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وذلك للجهود المبذولة في انشاء كلية الطب البشرى بالجامعة، وتقديم الشكر الدكتور حمزة قابيل عميد الكلية السابق على كل ما قدمه للكلية أثناء فترة عمادته كما رحب بالطلاب الجدد والقدامى.

واضاف، أن جامعة دمياط ليست مؤسسة تعليمية فحسب، وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضيه ثقافية فنية من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها لطلابها.

وأثناء كلمته وجه رئيس الجامعة الترحيب بالطلاب الوافدين بكلية الطب من مختلف الدول العربية والأفريقية، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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