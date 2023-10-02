مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، في ثالث أيام عيد العرش اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين وفي باحاته، وتجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكان 880 مستوطنا قد اقتحموا، أمس الأحد، الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام عيد "العرش" حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى. وعيد "العرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قواته من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.

